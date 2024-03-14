Поздняков сообщил, что ОКР вряд ли будет обсуждать вопрос участия россиян в Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков усомнился в том, что исполком организации вернется к обсуждению вопроса участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

Он отметил, что сегодня, 14 марта, этот вопрос не обсуждался и никто из членов исполкома этот вопрос не поднимал.

«На сегодняшнем заседании вопрос не рассматривался, его не было в повестке дня. С точки зрения наших юристов, в соответствии с уставом ОКР несет ответственность и защищает интересы олимпийской команды России. Нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие. Сомневаюсь, что на официальном уровне мы будем обсуждать этот вопрос», — заявил Поздняков.

Ранее президент ОКР заявил, что организация не пойдет по пути бойкота Олимпиады.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут участвовать во всех командных соревнованиях. Кроме того, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики обеих стран.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.