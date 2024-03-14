Поздняков: «Участие на Олимпиаде может привести к нарушению закона России»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что участие россиян на Олимпийских играх-2024 может привести к нарушению закона.

«Коллеги из Лозанны поделились с нами порядком прохождения регистрации для участия в Играх. Там четко написано, что всю ответственность, в связи с приостановлением деятельности ОКР, несет Международный олимпийский комитет. Он будет индивидуально обращаться к спортсменам, кто пожелает принять участие в этом фарсе.

Будут выдвинуты не условия, а правила поведения на Олимпийских играх. Они будут в строгом соответствии с теми принципами, которые были озвучены на декабрьском Исполкоме МОК. Спортсмен, принимающий участие, должен осуждать СВО, подписывать и другие документы, которые, с точки зрения юристов ОКР, могут привести к нарушению российского законодательства», — сказал Поздняков «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.