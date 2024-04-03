МОК не будет требовать от россиян единой нейтральной формы на Олимпиаде-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, в какой форме должны будут выступать российские и белорусские спортсмены на Олимпиаде-2024. Атлеты примут участие в нейтральном статусе.

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в «Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», утвержденных исполкомом МОК 8 декабря 2023 года», — сообщили ТАСС в МОК.

МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.