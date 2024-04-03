Представитель МИД: «Глава МОК дискредитирует мировой спорт»

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дискредитирует мировой спорт и олимпийское движение.

«Такие люди, как Томас Бах, дискредитируют мировой спорт, дискредитируют олимпийское движение, прямо противоречат мировому олимпизму», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщил, что за политическими высказываниями российских спортсменов идет слежка.

МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.