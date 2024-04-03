Экс-министр спорта: «Заявление Томаса Баха вызывает только брезгливость. Казалось, он более разумный человек»

Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта Павел Колобков отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха, что за политическими высказываниями российских спортсменов следят в интернете. Данные высказывания могут стать поводом для недопуска на Олимпиаду в Париже.

«Заявление Томаса Баха о том, что он просил украинцев уследить за высказываниями российских спортсменов и чиновников в интернете, никакого другого чувства не вызывает, кроме брезгливости. Хотя его знаю давно, и мне казалось, что он более разумный человек. Все-таки раньше он старался занимать нейтральную позицию, а не такую агрессивную и странную. МОК создан для продвижения олимпийских идей и идеалов. Почему теперь МОК пытается оказать давление на страны и спортсменов? Для меня это звенья одной цепи. Не хочется оценивать поступки Томаса Баха. Все это ясно и понятно», — сказал Колобков «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.