Глава МОК Бах категорически не может понять санкции украинских властей против спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не может понять украинское правительство, которое приняло решение о неучастии спортсменов страны в одних турнирах с россиянами и белорусами.

«Что касается украинских спортсменов, то они отсутствовали на тех же турнирах по дзюдо и тхэквондо. Их не допустило собственное же правительство, на них наложили санкции свои же. Я категорически не могу это понять, зачем украинское правительство это делает. Это лишает украинских спортсменов возможности отобраться на Олимпиаду и радовать своих болельщиков. Почему в теннисе украинцы могут соперничать в россиянами, а настольном теннисе — нет?» — приводит слова Баха «РИА Новости».

В апреле организация запретила спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.