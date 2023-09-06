Матыцин заявил, что Россия должна продолжать сотрудничать с МОК и международными федерациями

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия должна продолжать сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями, несмотря на политическую ситуацию в мире.

«Мы должны понимать, какую роль будет играть Россия в мировом спорте через 5-10 лет, строить сейчас взаимодействие с МОК и международными федерациями. Нужно выстраивать перспективу и по будущим выборам, и по нашему статусу участия в соревнованиях. Следующий год — знаковый», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к участию в соревнованиях в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с военными структурами. При этом решение не распространяется на командные виды спорта.

Некоторые международные спортивные федерации приняли рекомендации во внимание и обнародовали условия допуска атлетов из России до турниров, однако ряд федераций еще не вынес своего решения.

В МОК все еще не определились с вопросом допуска россиян до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.