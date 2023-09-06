Юрист рассказала, почему Франция не лишится Олимпиады-2024

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила вероятность того, что Франция может лишиться права провести Олимпийские игры-2024.

«Процедура признания антидопингового агентства несоответствующим кодексу — достаточно длительная. У РУСАДА это заняло больше года с момента начала процедуры до вынесения решения CAS. Конечно, многое будет зависеть от CAS, но это небыстрая организация, они сейчас рассматривают дела очень долго. Даже технически по юридической части завершить процесс, чтобы отменить Олимпийские игры, практически невозможно. До Олимпиады осталось очень мало времени. Это такое решение, которое нанесет ущерб не только стране-хозяйке, но и всем спортсменам, которые готовятся к Играм. Оперативно перенести Олимпийские игры совсем непросто, и если дойдет до CAS, это будет принято во внимание арбитрами с той точки зрения, что наказание может быть несопоставимо с последствиями. Поэтому я не считаю, что проведение Олимпийских игр под угрозой», — цитирует Анцелиович «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что ВАДА пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024. По мнению организации, Французское антидопинговое агентство (AFLD) действовало недостаточно жестко и активно в рамках работы над тремя недавними допинговыми делами.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.