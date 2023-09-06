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Сегодня, 17:12

В Министерстве спорта заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что более 100 российских спортсменов приняли решение сменить спортивное гражданство.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», — приводит ТАСС слова Морозова.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России до международных соревнований.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех атлетов из России, которые не поддерживали СВО и не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не касаются командных видов спорта.

МОК еще не определился с решением по допуску российских спортсменов до участия в летней Олимпиаде-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

Источник: ТАСС
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