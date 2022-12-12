Министр спорта РФ прокомментировал предложение НОК США допустить россиян к Олимпиаде в Париже

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление президента Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс, которая выстпила с предложением допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Все чаще в мировом спортивном сообществе звучат разумные высказывания о недопустимости политизации спорта, уровень международных соревнований упал в связи с отсутствием российских и белорусских спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Однако министр спорта отметил, что пока не стоит делать поспешных выводов. Оокнчательное решение в этом вопросе остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Наши спортсмены заслуживают участвовать в Олимпийских играх — к самым главным стартам в своей карьере они готовятся всю профессиональную жизнь», — добавил Матыцин.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.