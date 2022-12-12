Деньгин отреагировал на предложение Олимпийского комитета США допустить россиян на Олимпиаду-2024

Член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин прокомментировал предложение главы Олимпийского комитета США допустить россиян на Олимпиаду-2024.

«Прозрели! Спорт вне политики. Сколько раз говорили, сколько раз это обсуждали, причем абсолютно все страны?! Это попытка каким-то образом навести мосты. Появляются хоть какие-то наметки на выстраивание диалога. На мой взгляд, любую инициативу для участия наших спортсменов во всех международных соревнованиях нужно приветствовать. Остается только поддержать. Будем надеяться, что здравого ума и мудрости хватит для конструктива — наконец дать возможность выступать нашим спортсменам, заждавшимся международных стартов», — приводит «Газета.Ru» слова Деньгина.

Ранее глава USOPC Лайонс выступила за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в 2024 году, но без национального флага.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.