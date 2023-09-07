Макрон: «На Олимпиаде в Париже не может быть российского флага»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Эта тема не должна быть политизирована. Я хочу, чтобы олимпийские круги приняли осознанное решение, и я полностью доверяю Томасу Баху. Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага», — приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на L’Equipe.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.