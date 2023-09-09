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Сегодня, 16:32

Симона Байлз рассказала о подготовке к Олимпиаде-2024

Симона Байлз хочет выступить на Олимпийских играх в Париже
Ана Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз рассказала о желании выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Это путь, через который мне хотелось бы пройти. Мы постепенно готовимся к отборочным стартам и следим, чтобы ментальное и физическое состояние было в норме. Думаю, все будет по-другому, но будет хорошо. Я должна уделять самой себе чуть больше внимания, прислушиваться к телу и пытаться находить время для важных вещей в жизни. Раньше это было что-то вроде «давай, погнали!», и уже потом я думала о свободном времени. Но теперь подхожу к этому сознательно, а также посещаю терапию, чтобы быть уверенной, что все в порядке», — приводит слова Байлз NBC.

В августе 26-летняя гимнастка одержала победу в многоборье на турнире U.S. Classic в Чикаго. Для Байлз это были первые соревнования после Олимпады-2020 в Токио.

Симона Байлз. Байлз вышла на помост впервые после Олимпиады в Токио. Ждем Симону на Играх в Париже?

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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