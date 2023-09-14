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Левитин: «ОКР вместе с коллегами постараются урегулировать отношения, чтобы россияне могли выступать в Азии»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин надеется, что ОКР сумеет урегулировать отношения с коллегами из Олимпийского комитета Азии, чтобы российские спортсмены могли выступать на азиатских турнирах.

«Ситуация усугубляется из-за взаимоотношений МОК и Олимпийского комитета Азии. Ряд наших федераций перешли в азиатскую семью, но тут уже начались проблемы. Они произошли не из-за нас, идет политическое давление не только на спортсменов или страну, но и на общественную организацию. ОКР вместе с коллегами из Азии постарается урегулировать отношения, чтобы наши спортсмены могли выступать», — сказал Левитин на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

«На следующий год у нас большая спортивная программа. Игры Дружбы будут идти по нашей квалификации как Олимпийские игры. Сегодня образован оргкомитет Игр Дружбы. Мы приглашаем спортсменов из всех стран», — добавил Левитин.

8 июля президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что российский олимпийский комитет не получал приглашения на Азиатские игры, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

Олимпиада
ОКР
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