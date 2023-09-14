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Поздняков о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «Понимаем тех, кто хочет выступить, несмотря на несправедливые условия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможном допуске российских спортсменов до участия в летней Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Мы понимаем тех спортсменов, которые хотят, несмотря на несправедливые условия, продолжить спортивную карьеру. Это право каждого человека. Кто хочет встать на путь нейтрализации — пожалуйста. Владимир Владимирович Путин четко сказал, что это моральный выбор каждого.
Но мы прекрасно понимаем, что когда наступит 2024 год, ни один из спортсменов, кто решится на нейтрализацию, не сможет обойти документ, который будет вынужден подписать в обмен на участие», — сказал Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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