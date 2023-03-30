Комитет спортсменов Олимпийского совета Азии поддержал рекомендации МОК по допуску россиян

Комитет спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA) выступил с поддержкой рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным турнирам.

«Комитет спортсменов ОСА приветствует заявление МОК и искренне считает, что рекомендуемые МОК условия отражают мнение представителей спортсменов в Азии. Участники форума ОСА обсудили олимпийские ценности и принципы недискриминации, выразив решительную поддержку тому, что спортсмены должны иметь доступ к спорту и соревнованиям без какой-либо дискриминации», — приводит слова заявления «РИА Новости».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.