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Журова — о заявлении Бортничука: «Польские политики настроены давить на российских спортсменов»

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о заявлении министра спорта Польши Камиля Бортничука. Ранее он заявил, что страна потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Это было ожидаемо, что они выкатят такую бумажку. Польские политики настроены давить на российских и белорусских спортсменов до конца. Видимо, нашли самый эффективный способ давления — заставить ответить россиян перед законом. Поэтому здесь встает закономерный вопрос: а нужно ли участвовать в этих Европейских играх, где вынуждают нарушать закон? Это нарушение прав человека», — цитирует Журову RT.

Российские спортсмены отстранены от участия от международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1129988-zhurova-polsha-politika-rossiya-sportsmeny
Светлана Журова
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