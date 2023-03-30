Бах: «Не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что мировой спорт перестанет существовать в своем нынешнем виде, если в него будет вмешиваться государство.

«Все заинтересованные стороны довольно четко заявили, что не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас», — приводит слова Баха ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.