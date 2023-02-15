Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 23:23

Казанкина назвала неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина отреагировала на условия МОК для допуска российских спортсменов на Олимпиаду.

— Я очень отрицательно отношусь к тому, что сейчас происходит с нашей страной в плане отстранения, допуска/недопуска. Когда я выступала, мне даже в страшном сне не могло такое присниться. Я не приветствую действия, которые сейчас осуществляются МОК. Хотя сейчас пытаются допустить спортсменов нашей команды до Олимпийских игр. Но хотелось бы знать более конкретно, на каких условиях, кого допустят, кого не допустят, — приводит «Спорт День За Днем» слова Казанкиной.

— Одно из требований, которое выдвигает МОК, — российские спортсмены должны осудить СВО.

— Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что такие условия неприемлемы.

— Значит, на таких условиях не стоит соглашаться ехать на Олимпиаду?

— Я не хочу отвечать за всех спортсменов, тем более сейчас. Если бы не было флага и гимна моей страны, я бы не поехала. Но мне легче говорить — я уже олимпийская чемпионка. Для многих это — единственный шанс. Это потраченные годы в никуда.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/usloviya-mok-nepriemlemy-olimpiyskaya-chempionka-kazankina-o-dopuske-rossiyskikh-sportsmenov-na-igry
Олимпиада
МОК
2
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова считает, что МОК говорит искренне о протестах против допуска россиян на Олимпиаду-2024
Новости
RSS RSS
Все новости