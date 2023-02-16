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Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
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Камиль Бортничук.
Фото Global Look Press

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук пригрозил Международному олимпийскому комитету (МОК) бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК. У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже», — приводит слова Бортничука РИА «Новости».

Также польский министр подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в Европейских играх в Кракове в текущем году.

«Состоятся Европейские игры в Польше — в Кракове. На них, это 100 процентов подтверждено, спортсменов ни из России, ни из Белоруссии не будет. Ни под нейтральным флагом, ни под каким-либо другим», — сказал Бортничук.

10 февраля министр спорта и туризма Польши предложил создать «сборную беженцев», в которую могли бы быть включены диссиденты из России и Белоруссии.

В конце января 2023 года исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

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Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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