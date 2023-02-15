Журова считает, что МОК говорит искренне о протестах против допуска россиян на Олимпиаду-2024

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» заявление МОК о том, что страны, протестующие против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, не задумываются об ущемлении прав человека.

«Я могу сказать, что я слышу и от умудренных опытом людей, чиновников из МОК, которые работали еще при Рогге, они говорят то же самое. Видимо МОК так считает искренне. Они делают эти заявления для того, чтобы спортсмены спокойно готовились. По ним никакого решения не принято. Все бегут вперед событий. Решения нет, все еще обсуждается. А они уже что-то бойкотируют. Бойкотировать можно, когда есть решение. А сейчас что они бойкотируют? Они оказывают давление и это уже совсем другая. Я думаю, что МОК сейчас пытается какую-то выдержанную позицию держать», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В начале февраля 2023 года эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов. Позднее сообщалось, что 35 стран будут требовать отстранения России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024. В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.