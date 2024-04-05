Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:58

Винер: «Спортсмены без символики на Олимпиаде не должны иметь гражданство РФ»

Винер заявила, что спортсмены без символики на Олимпиаде не должны иметь гражданство РФ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о российских спортсменах, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Ранее глава Федерации художественной гимнастики России назвала российских спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами.

«Может быть, «бомжи» звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и «команда беженцев» звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России.

Если нет атрибутики, значит нет страны, если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».

Винер добавила, что не считает иноагентами российских спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

«Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», — сказала она.

В пятницу, 5 апреля, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов».

Лучший теннисист России Даниил Медведев, отвечая на вопрос о позиции Винер, заявил следующее: «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение, так же как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность, с удовольствием поеду».

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Источник: РИА
Олимпиада
Париж-2024
Ирина Винер-Усманова
24
Читайте также
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Медведев ответил Винер по поводу своего желания сыграть на Олимпиаде
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Украина придумывает новые фильтры для российских олимпийцев. Она требует отказа от Игр дружбы
Мамиашвили призвал воздержаться от «преждевременных ярлыков» после слов Позднякова о «команде иноагентов»
Российский пловец Гирев попросил аннулировать его нейтральный статус
Президент Федерации керлинга Андрианов: «В хартии написано, что на Олимпиаде соревнуются не страны, а спортсмены»
Губерниев назвал странными слова Позднякова о российских теннисистах: «Зачем так говорить про уважаемых людей?»
Тарасова резко отреагировала на слова Позднякова «команда иноагентов» о теннисистах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили призвал воздержаться от «преждевременных ярлыков» после слов Позднякова о «команде иноагентов»
Новости
RSS RSS
Все новости