Винер: «Спортсмены без символики на Олимпиаде не должны иметь гражданство РФ»

Винер заявила, что спортсмены без символики на Олимпиаде не должны иметь гражданство РФ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о российских спортсменах, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Ранее глава Федерации художественной гимнастики России назвала российских спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами.

«Может быть, «бомжи» звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и «команда беженцев» звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России.

Если нет атрибутики, значит нет страны, если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».

Винер добавила, что не считает иноагентами российских спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

«Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», — сказала она.

В пятницу, 5 апреля, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов».

Лучший теннисист России Даниил Медведев, отвечая на вопрос о позиции Винер, заявил следующее: «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение, так же как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность, с удовольствием поеду».

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.