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Игры дружбы

28 марта, 10:15

Винер: «На Олимпиаде будет выступать команда бомжей. А на Играх дружбы — люди, которые нас уважают и хотят выигрывать золотые медали»

Винер заявила, что Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «СЭ» заявила, что Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм.

«Спортсмены, которые приедут на Олимпиаду, на мой взгляд, совершенно обезличены. На Играх дружбы наши спортсмены будут получать такие же призовые, золотые медали будут из чистого золота, такие же звания и призовые для тренера и участников подготовки этих спортсменов. Поэтому тут никаких вопросов быть не может, касающихся альтернативы. У нас великая, огромная страна, которая даже в такое нелегкое время имеет возможность проводить такие форумы дружбы и взаимопонимания. На Олимпиаде будет выступать команда бомжей. А у нас будут соревноваться те люди, которые нас уважают, которые хотят выигрывать золотые медали. Игры дружбы — это не альтернатива Олимпийским играм. У нас дружеские соревнования среди клубов. Например, мы приглашаем сильнейшие клубы, а не федерации», — сказала Винер «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ирина Винер. «Простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе». Жесткая позиция Ирины Винер

Ирина Винер-Усманова
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