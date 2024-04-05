Медведев ответил Винер по поводу своего желания сыграть на Олимпиаде

Лучший теннисист России Даниил Медведев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил свое желание сыграть на Олимпиаде в Париже, несмотря на все ограничения МОК. Кроме того, наш спортсмен отреагировал на критику главы федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая назвала российских спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, «бомжами».

— Уже известно о вашем желании участвовать в парижской Олимпиаде. Расскажите о своем отношении к Играм. Не сформировалось ли оно под влиянием победы Евгения Кафельникова в Сиднее-2000?

— Тогда мне было всего четыре года — и, к сожалению, того турнира я не помню. Зато помню свои ощущения на моей первой Олимпиаде в Токио, которые совпадают с тем, что мне рассказывали о Кафельникове. В теннисе мы так относимся к Олимпийским играм — по крайней мере до того, как туда попадаем, — что они не настолько важны, как «Большой шлем». И многие считают, что если они по тем или иным причинам не смогут на них победить или занять призовые места, то лучше вообще не играть, а выбирать в это время турниры АТР.

Поэтому, когда я приехал в Токио, у меня не было никаких особых чувств. Ехал просто на еще один турнир хорошо сыграть, постараться. Но когда я там оказался, то действительно почувствовал особенный олимпийский дух. Атмосферу, где собираются люди из разных видов спорта, в том числе известные. Кого-то я видел только по телевизору в матчах НБА, кого-то тоже по телевизору на предыдущей Олимпиаде в соревнованиях по гимнастике, и т. д. Вся эта атмосфера произвела на меня такое сильное впечатление, что захотелось там сыграть не просто хорошо, а очень хорошо.

К сожалению, не получилось — плюс Карреньо Буста (в четвертьфинале. — Прим. И.Р.) выдал сумасшедший матч. И я очень расстроился — так, как не расстраиваюсь на обычных турнирах. Поэтому, если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием. Буду стараться, бороться, побеждать, и для меня это будет очень важно.

— Что скажете о позиции Ирины Винер, которая недавно назвала «бомжами» российских спортсменов, собирающихся в Париж без флага и гимна?

— В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду.