Слуцкая считает, что нашим спортсменам нужно ехать на Олимпиаду-2024: «Если есть возможность, надо выступать»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Ирины Слуцкой, двукратной победительницы чемпионатов мира, семикратной — Европы по фигурному катанию, серебряного и бронзового призера Олимпиад. Она выразила свое мнение по поводу поездки наших спортсменов на Игры в Париж.

— Этот год — олимпийский. Будешь смотреть трансляции из Парижа? — вопрос Слуцкой.

— А кто-то из наших поедет же?

— Пока до конца не известно.

— Вообще Олимпиада — это для меня такой праздник спорта. В моей карьере их было три. Первую, к сожалению, не очень прочувствовала, потому что прилетела в Нагано в 1998-м, выступила и сразу отправилась обратно. А последующие две правда стали настоящими фестивалями. Так здорово там оказаться! Вокруг все в хорошем настроении, яркие, гуляют. И мне так больно, что этот семейный праздник превратился в... Просто превратился.

Сейчас такого нет. И так грустно, что наши ребята, которые защищают честь такой могучей страны... Это ведь единственные соревнования, на которых говорят: Representing Russian Federation («Представляет Российскую Федерацию» — англ.). Как красиво звучит! Почему российские спортсмены этого лишены... Так жалко. Сейчас меня опять закидают, но если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил. Болеем за них и знаем, что они представляют Российскую Федерацию.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям и обязаны пройти проверку на соответствие критериям организации.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа в Париже.