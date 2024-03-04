Лавров: «МОК отказался удовлетворить просьбу приостановить участие Израиля в Олимпиаде»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал то, что Израиль допускают к участию в Олимпиаде-2024, но при этом запрещают выступать спортсменам из России.

«Каким тоном, вплоть до истерики, Запад описывает то, что он приписывает России, и как он реагирует на ситуацию в Газе, лишь призывая остановить войну. Международный олимпийский комитет (МОК) категорически отказался удовлетворить просьбу арабских стран приостановить участие Израиля в Олимпиаде этого года», — приводит слова Лаврова ТАСС.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям и обязаны пройти проверку на соответствие критериям организации.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа в Париже. В них примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.