Гашек выступит в Европарламенте с призывом отстранить российских спортсменов

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек в июле планирует выступить в Европарламенте с призывом не допускать россиян до международных соревнований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на aktualne.cz.

Заседание организации пройдет 11 июля в Страсбурге. В основном речь пойдет об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Кроме того, ожидается, что Гашек встретится с главой Европарламента Робертой Метсолой.

Гашек объявил о завершении карьеры в 2012 году. Его последним клубом стал московский «Спартак», за который он выступал с 2010 по 2011 год.