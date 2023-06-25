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Гашек выступит в Европарламенте с призывом отстранить российских спортсменов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Татьяна Дорогутина.
Фото «СЭ»

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек в июле планирует выступить в Европарламенте с призывом не допускать россиян до международных соревнований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на aktualne.cz.

Заседание организации пройдет 11 июля в Страсбурге. В основном речь пойдет об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Кроме того, ожидается, что Гашек встретится с главой Европарламента Робертой Метсолой.

Гашек объявил о завершении карьеры в 2012 году. Его последним клубом стал московский «Спартак», за который он выступал с 2010 по 2011 год.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230625/gashek-1880277116.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Доминик Гашек
Хоккей
Олимпиада
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