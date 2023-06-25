Станислав Поздняков: «Российские спортсмены еще не раз будут побеждать на Олимпиадах»

Глава ОКР Станислав Поздняков открыл в Петербурге центральную площадку Всероссийского олимпийского дня, который проводится по всей стране в 34-й раз в истории.

— Поздравляю вас с рекордом по количеству олимпийских чемпионов на главной сцене Олимпийского дня, — сказал Поздняков. — Здесь собралось больше пяти десятков известных спортсменов — можно проследить преемственность поколений от 1952 года до наших дней. Сейчас российское олимпийское движение переживает не самые простые времена. Но мы все равно радуемся победам, поддерживаем друг друга в случае неудач и сохраняем бодрость духа, даже когда нас несправедливо отстраняют от соревнований. Это говорит о том, что наша олимпийская семья состоялась, и это самое важное достижение последнего года. Мы отмечаем этот праздник всей страной, от Калининграда до Владивостока. Уверен, что разум возобладает, и мы еще не раз будем побеждать на Олимпийских играх. Ведь невозможно запретить человеку развиваться, ментально и физически.

Центральная площадка Всероссийского олимпийского дня в нынешнем году находится рядом с «Газпром Ареной», и на ней представлены более 30 спортивных федераций и организаций. Также в программе дня забег на 5 километров, соревнования по стритболу, триатлону и другим видам спорта, автограф-сессии известных спортсменов и концертная программа.