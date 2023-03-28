Фридзон считает успехом допуск россиян до международных стартов, несмотря на критерии МОК

Российский защитник «Зенита» Виталий Фридзон в комментарии для «СЭ» отреагировал на критерии МОК о недопуске представителей командных видов спорта из России и Белоруссии до международных соревнований.

«Слава Богу, хоть кого-то пустили. Это уже какой-то прогресс. Конечно, обидно, что команды — столько молодежи. Тем более и в футболе, и в баскетболе идет тенденция омоложения. Волейбольная команда всегда была сильной. Конечно, это плохо. Но уже пошел прогресс. Это супер, что разрешили. Плохо, что без флага и гимна. Есть люди в гребле или люди, которые вообще не видели соревнований. Для них любые старты, а тем более Олимпиада — уже плюс. Они понимают, за какую страну выступают. Думаю, многие адекватные люди, а также действующие спортсмены согласятся со мной. Надеюсь, что дальше так и будет продолжаться», — сказал Фридзон «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.