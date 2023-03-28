Иоланда Чен — о новых рекомендациях МОК: «Ничего страшного не случилось»

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен отреагировала на новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию спортсменов из России в турнирах.

«Как мы и предполагали, что они будут этот вопрос муссировать до самого конца, до самых крайних сроков квалификации. Потому что ружье, висящее на стене, должно выстрелить в последнем акте. Я думаю, это делается для того, чтобы узнать мнение всех присутствующих. Чтобы Томас Бах понял, в какую сторону дует ветер и какие настроения сейчас популярны. Кто что говорит, кто что предполагает. Все-таки мнение других членов МОК — это очень важная вещь. Поэтому ничего страшного не случилось. И очень хорошо, что мы сможем принять участие в квалификации и показать свои результаты и нормативы в рамках своих федераций. Я надеюсь, что все пойдут по пути борцовских видов спорта, чтобы другие федерации пошли навстречу нашим и белорусским спортсменам», — цитирует Чен RT.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.