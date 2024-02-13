Франция заявила о соблюдении решения МОК об участии россиян в Играх-2024

Представитель МИД на брифинге заявил, что власти Франции будут соблюдать решение Международного олимпийского комитета (МОК), допустившего российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«МОК разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в Играх-2024 под нейтральным флагом. Франция уважает автономность спортивного сообщества и принимает к сведению решение комитета. Франция будет следить за тем, чтобы эти критерии четко соблюдались до и во время Олимпиады», — передает слова ведомства ТАСС.

В феврале 2022 года МОК отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований. В конце 2023 года организация объявила о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении определенных условий.