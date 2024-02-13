Маскерано заявил, что готов вызвать Месси в сборную Аргентины на Олимпиаду в Париже

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что готов пригласить нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Все знают о моей дружбе с Месси. Такой футболист, как он, может помочь нам на Олимпиаде. Но, очевидно, решение будет зависеть от него и от обстоятельств», — приводит ESPN слова Маскерано.

12 февраля олимпийская сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0) и отобралась на Олимпиаду-2024.

Согласно регламенту, участники футбольного олимпийского турнира могут включить в заявку трех игроков без возрастных ограничений.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.