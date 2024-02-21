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21 февраля, 12:51

Потапова: «Никто не умрет, если не допустят на Олимпиаду, но обидно будет»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась мнением о возможном участии в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Лично мой ответ — я хочу сыграть. Одна из целей — поехать, попасть и сыграть. Но я, если честно, один из людей, кто не читает новости от слова «вообще». И я особо не спрашиваю. И все меняется каждый день. Наверное, сейчас лучше концентрироваться на других вещах: на себе, соревнованиях, а там уже если будет допуск, то будет радость и мы поедем. Если нет, то никто не умрет, но обидно будет», — приводит слова Потаповой ТАСС.

На данный момент 22-летняя россиянка занимает 35-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/20044563
Анастасия Потапова
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