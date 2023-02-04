Эстония не намерена бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за возможного участия России

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа заявил, что его страна не намерена бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на err.ee.

«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — сказал Сыырумаа.

Ранее Олимпийский комитет Чехии заявил, что не рассматривает вариант бойкота Игр-2024 в случае допуска туда российских и белорусских атлетов.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.