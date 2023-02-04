Решение о визах на Олимпиаду в Париже для российских спортсменов будет принимать МОК

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр рассказала, что решение о выдаче виз российским спортсменам для участия в Олимпиаде-2024 в Париже будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы понимаем, что этот вопрос является чувствительным. Но решение принимает не страна-хозяйка. Решать будет МОК, и мы посмотрим, каким будет его решение», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на RTVI слова Лежандр.

25 января в исполкоме МОК заявили, что планируют рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В субботу, 4 февраля Национальный олимпийский комитет Чехии заявил, что не будет бойкотировать Игры-2024 в случае, если до них допустят российских спортсменов.