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Чернышенко: «Россия не согласится с требованиями к спортсменам по осуждению СВО»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия не согласится выступать на международных соревнованиях, если спортсменов страны будут принуждать к публичному осуждению специальной военной операции (СВО).

В четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля. В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».

«Конечно, мы всегда надеемся получить приглашение, ни от чего сами не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — Вопрос — в обмен на что? Если для этого нужно отказаться от родины и предать ее, то, конечно, нас такое не устраивает. К тем унижениям, которые придумывают англосаксы, когда говорят: «Выступайте под нейтральным флагом и без гимна», — сейчас добавляют то, что ты должен публично осудить наше решение по проведению СВО. Конечно, мы с этим не согласны».

Чернышенко отметил, что не видит смысла оспаривать в судах правомерность введения санкций в отношении российского спорта в текущий момент.

«А смысл какой? Конечно, мы везде, где можно, накапливаем всю необходимую документацию для того, чтобы потом время нас рассудило в суде, и [документацию] можно было предъявить», — заключил вице-премьер.

Источник: ТАСС
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