Колобков — о решении МОК не пригласить Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату: «Хотелось бы иметь какую-то ясность»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пригласить Россию и Белоруссию к участию в Олимпиаде-2024 в установленную дату 26 июля.

«Они же до этого говорили, что вышлют дополнительные критерии для участия. Наверное, должны разъяснить свою позицию. За год до начала олимпиады они высылают приглашения. Наверное, должны прислать разъяснения. Пока наверное рано говорить. Времени остается мало. В любом случае отборы во многих видах спорта уже идут. Хотелось бы иметь какую-то ясность о позиции МОК и всех федераций. Ведь именно от федераций проводятся отборы на Олимпиаду. Давайте дождемся. Наверное какие-то переговоры, какая-то информация есть у Национального олимпийского комитета», — сказал Колобков «СЭ».

Сообщается, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.