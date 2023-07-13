МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля

Международный олимпийский комитет не пригласит Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в установленную дату 26 июля, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Сообщается, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.

В МОК подчеркнули, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».