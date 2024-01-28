Чепалова — о Вяльбе: «То, что она вместо поддержки называет спортсменов предателями, боевого настроя не добавляет»

Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала высказывания президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, назвавшей предателями спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

«Вся наша страна понимает, что спортсмен, который будет выступать под нейтральным статусом ввиду сложившихся обстоятельств — это российский спортсмен, наш герой, за которого мы болеть будем, поддерживать и радоваться его победам. А вот то, что глава Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет. Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые. Желаем вам удачи!» — сказала Чепалова в видеоролике к посту в своих соцсетях.

Чепалова также привела статистику достижений отечественных спортсменов на Олимпийских играх и отметила, что Вяльбе становилась олимпийской чемпионкой только в эстафетах, а личных побед на Олимпиадах у нее нет.

«Лишь олимпийская победа в личном выступлении позволяют атлету громко заявить: «Это я победил!». Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел», — подчеркнула бывшая лыжница.

На Олимпиаде-1998 в Нагано Чепалова стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке на 30 км.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.