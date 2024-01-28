Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:58

Чепалова — о Вяльбе: «То, что она вместо поддержки называет спортсменов предателями, боевого настроя не добавляет»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала высказывания президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, назвавшей предателями спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

«Вся наша страна понимает, что спортсмен, который будет выступать под нейтральным статусом ввиду сложившихся обстоятельств — это российский спортсмен, наш герой, за которого мы болеть будем, поддерживать и радоваться его победам. А вот то, что глава Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет. Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые. Желаем вам удачи!» — сказала Чепалова в видеоролике к посту в своих соцсетях.

Чепалова также привела статистику достижений отечественных спортсменов на Олимпийских играх и отметила, что Вяльбе становилась олимпийской чемпионкой только в эстафетах, а личных побед на Олимпиадах у нее нет.

«Лишь олимпийская победа в личном выступлении позволяют атлету громко заявить: «Это я победил!». Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел», — подчеркнула бывшая лыжница.

На Олимпиаде-1998 в Нагано Чепалова стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке на 30 км.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Олимпиада
Елена Вяльбе
Юлия Чепалова
2
Читайте также
18-летний боец ММА погиб в Кирове после спарринга
Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open 2024
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Газзаев считает, что Чеферин выступает в пользу российского футбола: «Мы должны только приветствовать его позицию»
Глава УЕФА Чеферин рассказал, когда Россию допустят к международным турнирам
Колосков считает, что президент УЕФА хочет вернуть российский футбол на международную арену
Чеферин — о матче между сборными России и Сербии: «Почему это проблема, если люди хотят играть в футбол?»
Винер: «Как девиз «быстрее, выше, сильнее» будет выполнен, если на Олимпиаде нет сильнейших»
Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер: «Как девиз «быстрее, выше, сильнее» будет выполнен, если на Олимпиаде нет сильнейших»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости