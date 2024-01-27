Винер: «Как девиз «быстрее, выше, сильнее» будет выполнен, если на Олимпиаде нет сильнейших»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась мнением об отстранении россиян от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы и без них художественную гимнастику поднимем! А что будет с Международной федерацией гимнастики, вызывает большие сомнения.

Готовимся к Играм Дружбы и БРИКС. Были Олимпийские игры — хорошо. Девиз Олимпийских игр по Пьеру де Кубертену: «быстрее, выше и сильнее». Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?» — цитирует Винер Sport24.

Ранее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.