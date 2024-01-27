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27 января, 23:25

Винер: «Как девиз «быстрее, выше, сильнее» будет выполнен, если на Олимпиаде нет сильнейших»

Руслан Минаев
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Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась мнением об отстранении россиян от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы и без них художественную гимнастику поднимем! А что будет с Международной федерацией гимнастики, вызывает большие сомнения.

Готовимся к Играм Дружбы и БРИКС. Были Олимпийские игры — хорошо. Девиз Олимпийских игр по Пьеру де Кубертену: «быстрее, выше и сильнее». Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?» — цитирует Винер Sport24.

Ранее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Источник: Sport24
Ирина Винер-Усманова
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