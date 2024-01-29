Бюджет Олимпиады в Париже собираются увеличить из-за мировых конфликтов

Глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге заявил, что бюджет предстоящих Игр может быть увеличен для обеспечения безопасности спортивных делегаций.

«Уровень угрозы регулярно обновляется, поэтому полиция и службы безопасности делают все, чтобы гарантировать безопасность каждого участника Олимпиады и каждого зрителя, который придет ощутить волшебство соревнований», — цитирует Эстанге ТАСС.

По его словам, бюджет на обеспечение безопасности Олимпийских игр 2024 года оценивается примерно в 300 миллионов евро.

«Но, вероятно, он будет намного выше. Безопасность остается приоритетом на Олимпийских играх, и мы ожидаем, что будут проводиться демонстрации», — добавил специалист.

Говоря о важности обеспечения безопасности израильской делегации, Эстанге вспомнил теракт на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Тогда погибли 11 членов сборной Израиля.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции. Всего будет задействовано 36 спортивных объектов, 14 из них находятся в радиусе 10 километров от Олимпийской деревни, которая расположена в 15 минутах от центра Парижа. Спортсмены на Играх разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.