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CAS рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК 26 января

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Флаг ОКР.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Спортивный арбитражный суд (CAS) 26 января рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК), сообщается на сайте CAS.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

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Олимпиада
МОК
ОКР
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