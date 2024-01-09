Гашек: «Ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях»

Экс-голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек выступил с обращением в адрес российских спортсменов и чиновников об отстранении от международных соревнований.

«Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов», — приводит слова Гашека RT со ссылкой на соцсети экс-хоккеиста.

Гашек играл за московский «Спартак» в 2010 по 2011 год. Спустя год после ухода из команды чешский вратарь завершил карьеру, не найдя себе новый клуб.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. При этом рекомендации МОК не распространяются на командные виды спорта.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российские и белорусские команды от участия в международных турнирах. В марте прошлого года отстранение было продлено на текущий сезон.