Колобков заявил, что решение МОК об отстранении ОКР не соответствует Олимпийской хартии

Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не соответствует духу и положениям Олимпийской хартии.

«По-моему, это их не первое подобное заявление после принятия в члены ОКР наших олимпийских советов наших новых территорий. Жаль, что МОК избрал путь конфронтации, но это их решение. И я считаю, что ОКР его должен оспаривать любыми выбранными способами. Оно не соответствует духу и положениям Олимпийской хартии», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Как информирует ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.