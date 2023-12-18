Голоцуцков поддержал заявление Винер: «Мы знаем мощь нашей страны. Никто не сможет помешать нам развиваться»

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков в разговоре с «СЭ» поддержал заявление Ирины Винер, которая сообщила, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

«Нельзя не согласиться с тем, что говорят наши великие. Сколько можно так выступать? Они раз выступили без флага, два выступили без флага, но это не дело. Мы знаем, кто мы есть. Мы знаем мощь нашей страны и наши возможности. Поэтому никто не сможет помешать нам развиваться и, тем более, развивать спорт», — сказал Голоцуцков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.