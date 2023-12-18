Кириленко отметил зависимость федераций от МОК в вопросе допуска россиян

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что международные федерации не рискнут идти наперекор Международному олимпийскому комитету (МОК) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов, поскольку могут повторить судьбу бокса.

«Конечно, мы все против того, чтобы спорт был инструментом давления, что на сегодня, к сожалению, происходит. Мы находимся в этих условиях, и ситуация не меняется. Мы общаемся с зарубежными коллегами и прекрасно понимаем, что ни одна из спортивных федераций не примет решения до тех пор, пока это не будет целенаправленной рекомендации МОК. Есть иерархия, и отдельные федерации не могут принять решения. Иначе это будет повторение истории с боксом, чья федерация больше не является частью олимпийского движения», — приводит слова Кириленко ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.