Журова считает, что CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) придумает причину, по которой оставит в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Я не думаю, что нам стоит ждать что-то хорошее от CAS, пока в дело замешана политика. Уверена, они придумают причину, по которой продлят приостановку членства ОКР в МОК. Тем не менее я не считаю, что подавать апелляцию не нужно было, так как мы ничего не нарушали. Пусть они поработают, предоставят свои аргументы, даже интересно, что они придумают на этот раз», — приводит слова Журовой ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.