Карелин назвал «драконовскими» санкции МОК к российскому спорту

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что международный олимпийский комитет (МОК) давно потерял свою автономность и ввел «драконовские» санкции против российского спорта.

«Я считаю, что МОК уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования, которые, я уверен, пройдут успешно. У нас огромный опыт проведения крупнейших мероприятий, много сильных спортсменов и богатая история», — приводит слова Карелина ТАСС.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.