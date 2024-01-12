Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 09:17

В США поддержали намерение фехтовальщика Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководители «Академии мастеров фехтования», которую представляют Сергей и Виолетта Бида, сообщили, что спортсмены являются конкурентоспособными, поэтому в США надеются, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх в Париже.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.

«Сергей также тренируется с нашими конкурентоспособными фехтовальщиками и участвует в турнирах в США, представляя наш клуб. Они оба замечательные и очень талантливые люди. Мы надеемся, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх», — цитирует ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Уехавших в США фехтовальщиков обвиняют в дезертирстве. Справедливо ли это?

Источник: https://tass.ru/sport/19713961
1
0
Читайте также
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
Политолог и журналист Вароли назвал последствия удара США по Йемену
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова считает, что CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости