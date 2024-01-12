В США поддержали намерение фехтовальщика Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде

Руководители «Академии мастеров фехтования», которую представляют Сергей и Виолетта Бида, сообщили, что спортсмены являются конкурентоспособными, поэтому в США надеются, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх в Париже.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.

«Сергей также тренируется с нашими конкурентоспособными фехтовальщиками и участвует в турнирах в США, представляя наш клуб. Они оба замечательные и очень талантливые люди. Мы надеемся, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх», — цитирует ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

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