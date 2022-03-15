Замминистра спорта Байсултанов: «Если кто-то из спортсменов решил сменить гражданство, светлый путь. Но пусть не возвращаются»

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что спортсмены, которые решили сменить российское гражданство из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК), впоследствии не должны просить о возвращении в страну.

«Если кто-то из спортсменов решился сменить гражданство, светлый путь. Но пусть только не возвращаются. Не нужно обратно. Сейчас время, когда каждый определяется политически и морально. Что норвежец Ваттердаль, что наши, утрировано наши, приняли свои решения. Как и Стрелковый союз России, например.



Одним из первых господин Владимир Лисин отстранил наших спортсменов и снял все мероприятия. Перечислять можно долго. Настанет время, когда будут даны оценки этим лицам. Сейчас они этого просто не стоят. Настало время принять решения, которые позволят нашему спорту вернутся на мировую арену еще более сильным. Уверен, мы вернемся гораздо сильнее», — цитирует РИА «Новости» Байсултанова.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в соревнованиях и перенести все международные мероприятия из России в другие страны из-за ситуации на Украине.